【逃犯條例】旅遊業界遊行撐警「平暴制亂」　導遊嘆要改當司機掙錢 (18:18)

旅遊業界今（16日）舉行遊行，大部分乘旅遊巴到場，主辦方表示支持警方「平暴制亂」。有導遊業代表稱，8月有逾九成導遊要全面停工；平常7月會有十數個旅行團，但現剩下一、兩團。立法會議員姚思榮稱，旅客難以分辨警察行動或暴力抗爭，只會評估本港是否安全。
遊行集會下午3時舉行，由添馬公園前往夏慤花園，大部分參加者乘坐旅遊巴到場。他們高呼「反對暴力、嚴懲暴徒」、「還我飯碗、保我生計」等口號，手執國旗，舉起寫有「我是中國香港人」的紙牌，又在終點高唱國歌。主辦方旅遊促進會總幹事崔定邦稱，有逾4500人參與遊行。
香港導遊總工會會長黃嘉毅說，有不少來港旅行團取消，8月逾九成導遊全面停工，不少從業員「好淒涼」。
導遊羅先生稱，以前在8月可掙約3萬元，但本月至今只有數千元收入，尤以廣東省的旅行團影響最大，他需要改當旅遊巴司機掙錢或只能待在家中。
立法會議員姚思榮表示，因應社會情況發酵令旅客卻步，無論警察驅趕行動或是暴力抗爭，在旅客眼中都難分，只會評估地區是否平穩安全。財政司長陳茂波昨（15日）公布紓困措施，減免旅館及旅行代理商牌照費用，姚思榮認為，不少旅行社為中小企，資金周轉或有問題，建議政府可在貸款上作安排。他預期昨日只是第一波紓困措施，料施政報告和財政預算案會有更多措施。
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