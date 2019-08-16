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【逃犯條例】高永文稱有示威者眼睛遭彈珠所傷 (17:50)

《逃犯條例》修訂引起社會極大爭議，守護香港大聯盟明日（17日）舉行「反暴力、救香港」集會，今（16日）舉行記者會公布詳情。出席記者會的前食物及衛生局長高永文發言時表示，近期暴力不斷升級，有示威者以腐蝕性液體、汽油彈及金屬彈珠襲擊警員，警方及示威者的受傷人數不斷上升，有示威者眼睛遭彈珠所傷。

高永文被追問如何得知是彈珠，他表示不知彈珠由哪一方發射，只是希望提出事情，反映暴力升級，對此表示憂心。他強調，對「任何一方暴力都不可接受，警察應付示威者是要用一定武力，但要按指引用最低武力」。

高永文早前表示不支持成立獨立調查委員會，他今稱是指示威者提出針對警方的調查，「如果要調查就應全方位去做」。

唐英年：港毋須出動解放軍

全國政協常委唐英年說，有信心警方處理任何一切非法行動，雖然根據《基本法》第14條，特區政府可要求解放軍維持社會治安，但他至今仍然認為本港毋須出動解放軍。

大聯盟副召集人、港區全國人大代表吳秋北表示，非法示威遊行及暴力持續，香港已到非常危險的時候，近期更有人提出以「攬炒」方式摧毁香港，明日舉行的集會，將表達反對一切形式的暴力，希望社會重回正軌。

大聯盟表示，集會將於明日下午5時至6時30分在金鐘添馬公園舉行，呼籲參與者不要穿黑衣及戴口罩。

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