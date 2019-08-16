【逃犯條例】警否認女被捕人全裸遭男警搜身：投訴警察課無收過投訴 (17:37)

楊文彬表示，近期網上出現多宗針對警方拘捕或搜身期間的「惡意指控」，警方對此感無奈。他指出，警署顯眼位置有張貼「發給被羈留人士或接受警方調查人士通知書，以及「有關搜查被羈留人士的重要通知」；所有被捕人會被告知及講解他們的權利，被捕人若有需要可經既有機制投訴。

對於有外國媒體片段顯示，有警員在8.11制服一名示威者後，仍然用警棍打該示威者，有記者問爲何涉事警員毋需像當時七警被揭毆打市民後被下令停職。楊文彬表示，片段有不同版本，難分真假，但有恒之有效的調查和投訴機制，若事件屬實會按機制去做，但自己並不掌握相關的資料。

至於警方會否在周末的集會或游行繼續喬裝。中區警區指揮官謝名揚謝名揚表示，喬裝行動是以情報主導方式去決定是否需要喬裝人員參與行動，但行動細節就不便透露，又指出每次也會因應情況作合適調配。

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