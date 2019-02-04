【逃犯條例】反對紅磡及民陣遊行因社會氣氛防騎劫活動　警將發短訊通知公眾活動信息 (17:30)

警方又表示，由於近期大型公眾活動經常演變成暴力事件，對市民人身安全及公共秩序造成極大威脅，故警方將透過電話短訊，在公眾活動期間向市民發出不同信息，希望大眾提高警覺。惟由於香港手提電話註冊用戶眾多，市民接收訊息「可能有快有慢」，故不能單靠此渠道接受資訊，要同時留意媒體及政府的即時信息。

九龍城警區指揮官楊文彬表示，警方昨（15日）中午就明日下午的紅磡、土瓜灣及九龍城集會及遊行，發出禁止公眾集會及反對公眾遊行通知書。他指出，有關遊行主題是關注旅行團擾民，九龍城警區接獲逾千封團體及個人具名發出的反對遊行信件，居民主要擔心人身安全。

楊文彬又稱，自6月以來已有很多團體在多處舉行集會及遊行，其中有18個日子，遊行期間或過後曾發生堵路、縱火及警署和政府建築物受衝擊等事件，亦有持不同意見者在現場爭執而變成暴力事件。警方有理由相信若不反對明日的類似公眾活動或遊行，這些情況會再發生；加上遊行組織者過往從未舉辦逾50人的集會及遊行，而是次申請報稱有1999人參加遊行，申請通知書亦無處理違法行為的應變方案，警方基於近期多次集會後有衝突及現時社會氣氛，相信明日遊行組織者無法控制參與者的激進行為，亦無力確保市民人身安全，故反對是次遊行。

至於港島區民陣8．18遊行，中區警區指揮官謝名揚表示，收到近600封社區人士及商戶去信警方表達關注，警方基於過往多次公眾活動期間或完結後有堵路、縱火及衝擊事件，為確保公共安全，並防止激進者騎劫公眾活動，以及防止暴力或違法事件在多個地點發生令警方難以控制，故決定反對當日由維園前往遮打道的遊行和遮打道的集會。

警方已就8．18維園集會發出不反對通知書，謝名揚指出，集會地點為維園足球場，若集會期間足球場接近飽和，參加者可前往維園中央草坪集會；倘中央草坪亦飽和，市民則要前往維園音樂亭等其他維園內的空間集會，警方會視乎現場情況或人流，考慮封閉集會地點附近道路，以協助集會安全有序進行。

逃犯條例 相關報道：

民陣周日遊行遭禁 准維園集會 申請首被拒已上訴 料30萬人參加「維園難容納」

教協籲明日黑衣遊行 質疑政府打壓下一代

方仲賢：被捕當天僅一警員展示委任證 保留追究濫捕權利

特稿：68%人稱警過分用武 四成指示威者 明報民調：同意抗爭須「非暴力」 跌至七成

李嘉誠首發聲：最好的因可成最壞的果