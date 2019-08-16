【逃犯條例】楊潤雄：教育局和學校均反對罷課 (16:08)

反對《逃犯條例》修訂風波持續，「中學生罷課籌備平台」今（16日）呼籲學生於9月2日開始罷課，並暫定以每周一罷課的形式作無限期罷課。教育局長楊潤雄今在facebook上表示，教育局和學校均反對罷課。
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楊潤雄指出，學校是教育園地，學童應得到保護，不應受到政治干擾，他明白同學對社會議題可能有不同意見，但表達意見有合適的方法。教育局和學校均反對罷課，認爲罷課影響學校的正常運作，亦剝奪學生的正常學習機會，甚至牽動情緒、衍生壓力，破壞和諧校園。
楊潤雄又表示，在躁動不安的社會氛圍當中，更要用心讓學校成為學生的「安全網」和「心靈加油站」，並指由昨日起至下星期，會陸續與業界會面交流，了解他們的情況和意見，希望能在短時間內提供所需支援和指引，一起預早為開學做準備。
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