【逃犯條例】楊潤雄：教育局和學校均反對罷課 (16:08)

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楊潤雄指出，學校是教育園地，學童應得到保護，不應受到政治干擾，他明白同學對社會議題可能有不同意見，但表達意見有合適的方法。教育局和學校均反對罷課，認爲罷課影響學校的正常運作，亦剝奪學生的正常學習機會，甚至牽動情緒、衍生壓力，破壞和諧校園。

楊潤雄又表示，在躁動不安的社會氛圍當中，更要用心讓學校成為學生的「安全網」和「心靈加油站」，並指由昨日起至下星期，會陸續與業界會面交流，了解他們的情況和意見，希望能在短時間內提供所需支援和指引，一起預早為開學做準備。

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