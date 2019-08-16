【逃犯條例】方仲賢：被捕當天僅一警員展示委任證　保留追究濫捕權利 (16:40)

【15:39】香港浸會大學學生會會長方仲賢本月6日被警方以懷疑藏有攻擊性武器拘捕，他其後拒保候查，獲暫時釋放。他今午（16日）舉行記者會，稱被捕當日只有一名警員展示委任證，對因聲援自己而被捕的人感到十分難過，又說當日購買的觀星筆是課堂常用的文具，非警方所指的「鐳射槍」，對警方當日濫捕的行為保留法律追究權利。

方仲賢憶述被捕當晚，曾被陌生黑衣人箍頸，該人自稱是便衣警員，惟當時出示沒有樣貌的委任證；被捕期間更有警員在其耳旁說出帶威嚇性的話，着他「不要搞大件事」。他又說，當時購買10支觀星筆只有1枝是自用，其餘是替朋友買；他居住西貢，買觀星筆用作觀星很正常，而且觀星筆可用作文具、貓玩具，他強烈譴責警方濫捕。

對於警方在釋放他前曾搜查他的住所，他認為警方此舉不合常理，「（警方）只是在我家行來行去，沒取去任何物件」。

另外，方仲賢質疑，早前元朗及荃灣有人持刀傷人，但仍未被警方起訴，是警方選擇性執法，是赤裸裸的政治打壓及白色恐怖。

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