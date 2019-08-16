威嚇兩男生購健身服務　健身中心4職員罪成候判 (15:43)

4名被告依次為黃展澤（21歲）、區存信（25歲）、譚嘉希（21歲）和張梓健（22歲），4人否認控罪，案發時分別為力高工作室有限公司的健身教練和銷售人員，收入為每月2萬至4萬元。

控方案情指出，兩名大專生於去年3月及4月分別被游說到健身中心，被告取去其身分證及提款卡後稱「撳錯掣」，為免公司挪去其戶口內所有金錢，着事主「攞晒啲現金出嚟」。被告隨事主到櫃員機取錢後，回中心威迫事主購買價值3000元和1.8萬元的健身課程。

裁判官認為兩名證人均誠實可靠，案發時事主為學生，警覺性低，且入世未深，認為他們相信「撳錯掣」就能挪去所有金錢的說法並非不可信；兩人事發時感到害怕，沒有即時離開也為合理。

對於次被告辯稱，事主希望操練成韓國男星金鐘國的身材，裁判官認為其證供不可信，指出事主身材瘦削，難以想像其操練6堂後能如此健碩。裁判官亦認為一堂500元並非便宜，且事主戶口只得3700多元，不相信事主自願以大量存款，以3000元參加6堂課程。裁判官裁定首三名被告構成具威嚇性營業行為。

第四被告案發時站在事主背後，事主簽協議書後，說了一句「win win」。裁判官裁定他共同犯案而罪成。

辯方求情時稱，黃展澤、區存信、譚嘉希雖有兩至三項刑事紀錄，但與本案無關；張梓健更沒有刑事紀錄。另黃展澤和譚嘉希只得中一教育程度。辯方又指出被告犯案時年輕，有悔意且願意賠償，工作時也須承受「跑數」壓力；至於張梓健案發時只屬輔助角色，案件也不屬最嚴重的威嚇性營業行為，牽涉金額不多。

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