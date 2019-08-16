尾隨鄰居幼師非禮　已婚無業漢非禮罪成候判 (15:30)

39歲被告盧耀國被控於去年4月29日凌晨，在大埔一屋邨非禮22歲女子X。控方透露，X住在被告同一大廈樓上。

法官裁決時稱，被告的證供不可信，他辯稱由防煙門折返尾隨事主，因「行錯路」，但事實明顯為與事主搭訕。被告另辯稱事主將他「好人當賊扮」，憤然走近事主，但在非常安靜的走廊，被告只需站在原地便可「鬧個痛快」，無需走近事主身旁，認為被告意圖是想接觸事主身體。

法官認為事主是誠實可靠的證人，解釋合情合理，接納其證供，相信案情如事主所說，被告在事主不情願下隔衣摸胸部，裁定他非禮罪成。法官押後至9月10日判刑，其間被告須還押候判。

控方案情指出，事主乘坐升降機前往住所樓層時，發現尾隨男子一同入升降機，但沒有按任何樓層，令事主生疑。事主先讓被告離開升降機，被告曾向事主搭訕「你去邊呀？」，其後一度進入樓梯防煙門，再折返尾隨事主。事主著被告不要靠近否則報警，但被告仍衝向事主，用雙手將她推倒，再施以胸襲，又企圖強吻她，鄰居聞聲響查看何事，並喝止被告。

其他報道：分手失胎愛犬重病 樂器導師前男友門外縱火還押候判

其他報道：荃灣紅衣中年婦墮海 昏迷送院