【逃犯條例】教協籲明日黑衣遊行　質疑政府打壓下一代 (15:19)

教協今向中小幼學校校長、教師發信，關心師生的情緒及心理健康、提醒需秉持良知與教育原則，冀教育局尊重師生表達政治意見的權利。教協會長馮偉華表示，近月反修例風波中見到青年想守護香港，但受到過分武力打壓，部分被捕學生前途或受影響，質疑政府是否要繼續打壓下一代。

教育界議員葉建源指出，大專學生足夠成熟決定應否及如何罷課，而中學生的獨立判斷力參差，故不推動集體罷課。對於「中學生罷課籌備平台」發動9月2日起每周一罷課，葉建源稱將按實際情況，再決定如何支援；教協目前未有計劃號召教師罷課，若局勢惡化，出現極端、無法接受的情況，教協不排除再號召罷課。

教協副會長、中學教師田方澤表示，過去兩個月經常有教師要到衝突現場「執仔」，加上被捕者之中不少為學生，學生間的義憤和不甘心感覺強烈，導致情緒焦慮和緊張，有學生甚至一星期只食到四餐且失眠。

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