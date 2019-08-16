【逃犯條例】教協籲明日黑衣遊行　質疑政府打壓下一代 (15:19)

香港教育專業人員協會明日（17日）舉行教育界大遊行，要求政府立即回應反修訂《逃犯條例》五大訴求。遊行主題為「守護下一代，為良知發聲」，將於明早11時在中環遮打花園集會，11時半起步前往禮賓府。遊行已獲警方發出「不反對通知書」，教協呼籲參與者穿黑衣；並呼籲教育界積極參與民陣周日集會，向強權說不。
教協今向中小幼學校校長、教師發信，關心師生的情緒及心理健康、提醒需秉持良知與教育原則，冀教育局尊重師生表達政治意見的權利。教協會長馮偉華表示，近月反修例風波中見到青年想守護香港，但受到過分武力打壓，部分被捕學生前途或受影響，質疑政府是否要繼續打壓下一代。
教育界議員葉建源指出，大專學生足夠成熟決定應否及如何罷課，而中學生的獨立判斷力參差，故不推動集體罷課。對於「中學生罷課籌備平台」發動9月2日起每周一罷課，葉建源稱將按實際情況，再決定如何支援；教協目前未有計劃號召教師罷課，若局勢惡化，出現極端、無法接受的情況，教協不排除再號召罷課。
教協副會長、中學教師田方澤表示，過去兩個月經常有教師要到衝突現場「執仔」，加上被捕者之中不少為學生，學生間的義憤和不甘心感覺強烈，導致情緒焦慮和緊張，有學生甚至一星期只食到四餐且失眠。
逃犯條例 相關報道：
特稿：68%人稱警過分用武 四成指示威者 明報民調：同意抗爭須「非暴力」 跌至七成
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 教協 教育界 罷課 警察 不反對通知書 遮打花園 禮賓府 編輯推介