亂過馬路案審89天未完　高院令結案陳辭 (14:53)

東區裁判法院暫委特委裁判官何麗明，處理一宗行人涉嫌亂過馬路案件，審訊89天尚未結案；該案被告因不滿何官早前下令要她繼續傳召未完成作供的辯方證人，向高等法院申請司法覆核，指何官無權強迫辯方傳召證人出庭。高院法官今（16日）批准申請，下令毋須再傳召辯方證人出庭，以及裁判官盡快聽取結案陳辭。
尼泊爾籍申請人Thapa Kamala在申請書中表示，何官按例並無權命令辯方傳召特定一名證人繼續作供。高院法官周家明宣讀判辭時指出，案件爭議在於根據《裁判官條例》第21條，裁判官是否有權下令證人出庭繼續作供。
周官表示，案件於2018年9月開審，控方共有3名證人，辯方則有6名證人，在去年12月控方完成舉證，案件審訊至今年7月11日，已有89天。
律政司一方陳辭指出，因涉案辯方證人已展開供辭，認為裁判官有權要求繼續；但周官認為需要考慮該證人的口供是否有需要，事實上無證據顯示不傳召該證人會對控辯雙方不利，加上在刑事審訊中，舉證的責任在控方，辯方無責任要證明自己無罪，所以同意繼續要求該辯方證人出庭作供是不合理，故批准申請人的申請，下令撤銷暫委特委裁判官何麗明的命令，該名辯方證人毋須再出庭作供，以及下令案件盡快返回結案陳辭階段，不得延誤。