分手失胎愛犬重病　鋼琴導師於前男友門外縱火還押候判 (14:24)

辯方引述被告梁菀晴（36歲）的心理及精神報告，雖然她以往有情緒病，但現時精神狀況穩定、重犯機會低，亦建議她繼續接受專業治療。辯方續說，被告與當時男友爭執，本來決定獨自日後照顧嬰兒，惟後來知悉腹中胎兒有成長問題，需終止懷孕；加上與男友分手、愛犬患重病的衝擊，被告頓失支持，情緒病加劇，令她飽受困擾下犯案。

辯方稱，被告不是想傷害任何人，事件沒有造成嚴重財物損失，為案中行為感愧疚，希望接納報告建議，判她感化令或社會服務令，協助被告更生，走出陰霾。被告因家庭問題，完成中七課程後教琴，現時很擔心學生考琴進度，希望盡快出去協助學生。

法官聽畢求情稱，案情非常嚴重，不能只考慮協助被告更生，需時考慮判刑，押後至9月20日宣判，被告須繼續還押。控方案情指出，被告前男友與家人同住在將軍澳景林邨，前男友胞姊去年6月8日晚發現家門前地上有灰燼後報警。閉路電視顯示，一名女子在當晚兩次在其家門前燃點報紙，前男友認出該女子為被告。

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