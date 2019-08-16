【逃犯條例】《環球時報》社評：美國貿易戰打香港牌徒勞無功 (14:17)

社評又說，北京尚未決定以武力在香港平息「暴亂」，但北京手裏顯然有這個選項；內地武警部隊較早前在深圳集結是向香港的「暴亂分子」發出清晰警告，若香港確實無法以自己的力量恢復法治秩序，香港的騷亂變本加厲，中央根據《基本法》直接採取措施亦不可避免，但社評稱香港的情况不會成為六四天安門事件的翻版。

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