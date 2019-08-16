【逃犯條例】《環球時報》社評：美國貿易戰打香港牌徒勞無功 (14:17)

美國總統特朗普於周二（13日）指出，中國政府正調動軍隊到中港邊界，又說中國希望達成協議，但應先人道地與香港合作。《環球時報》昨（15日）發表社評指，美國以貿易戰與香港局勢掛鉤也沒有用，指美國在貿易戰期間，向中國施加絕大部分經濟壓力後，手裏已沒有額外對中國實施經濟制裁的牌，現時美方所有對中國的制裁威脅都是空洞的嘶喊；香港的局勢愈嚴峻，美國及西方的態度亦會愈在北京考慮的清單上被往後擠，直到完全「隨他們去」。
社評又說，北京尚未決定以武力在香港平息「暴亂」，但北京手裏顯然有這個選項；內地武警部隊較早前在深圳集結是向香港的「暴亂分子」發出清晰警告，若香港確實無法以自己的力量恢復法治秩序，香港的騷亂變本加厲，中央根據《基本法》直接採取措施亦不可避免，但社評稱香港的情况不會成為六四天安門事件的翻版。
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