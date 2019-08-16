12歲女童遭英籍繼父非禮致抑鬱焦慮　17年後揭發　繼父認罪候判 (13:41)

現年70歲英籍男被告被控一項非禮罪，控罪指出，他於2000年1月1日在西貢一單位內，非禮12歲英籍女童。事主現時約31歲，被告為退休酒店從業員。

案情指出，被告案發日凌晨時分進入事主房間，將事主上衣扯高至其鎖骨、下衣扯低至腳踝，雙手先觸摸事主胸部，再用手及口非禮其私處。事主反抗及跑去母親房間哭訴，並在浴室發現私處有血跡。

2012年至2013年間，被告曾三度寫信或電郵予事主致歉，並自言深感後悔，他當晚飲醉酒，無法記起當時的想法，明白自己對事主作出差劣的行為，對她造成巨大影響。當時他向事主母親否認此事，恐怕事件影響家庭生活及自己前途。同一時期，事主現任丈夫亦察覺她有不妥，事主亦坦白向丈夫說明曾遭繼父非禮。

事主深受非禮一事影響，自2002年起患有飲食失調、抑鬱、焦慮症狀，至2016年才康復。事主怕繼父加害其他女性，2017年11月短暫返港時報警揭發事件。

法官認為案情嚴重，先為被告索取背景報告及事主的創傷報告，押後案件10月9日判刑。控方稱，事主已移居海外，警方之前透過電郵聯繫她，但未必獲其即時答覆。法官希望，控方盡量聯繫事主，其創傷報告可能會影響判刑，並明言本案勢必判監，被告須還押候判。

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