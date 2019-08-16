【逃犯條例】學者：特首欠管治威信應把握時機請辭 (12:33)

對於美國總統特朗普周四（15日）在Twitter發文，稱不希望看到中國殘暴鎮壓香港示威者 ，建議中國國家主席習近平親自會見香港示威者，陳家樂今早（16日）接受港台節目訪問時認為，特朗普有關建言，與德國總理默克爾呼籲香港通過對話和平解決問題相同，同樣是憂慮中國軍事鎮壓香港。雖然特朗普立場多變，並主要考慮自己個人的政治前途及利益，惟香港始終是亞太區戰略所在，特朗普也不得不發聲。

陳家樂又稱，反對修例引來的風波愈演愈烈非示威者造成，香港的自治、自由、民主、法治受威脅是國際關注的問題，非示威者可促成，建議市民應積極向國際社會客觀地呈現不同的意見，支持並維護香港核心及基礎價值的行動。陳家樂指出，不少市民對政府評分為零，特首林鄭月娥又欠公信力和管治威信，建議她應該把握時機請辭，相信目前該「政治炸彈」若以武力解決絕對是場大災難。

逃犯條例 相關報道：

特朗普：我不想看到中國殘暴鎮壓香港示威者

中國駐德大使：解放軍領土內移動很正常 若香港局勢失控中央將接手

李嘉誠首發聲：最好的因可成最壞的果

李嘉誠寄語年輕人：不要讓今天激情成為明天遺憾

特稿：68%人稱警過分用武 四成指示威者 明報民調：同意抗爭須「非暴力」 跌至七成

43%市民對港府信任度「0」

8.18民陣遊行及8.17光復紅土遊行今上訴

近萬中學生表態參與罷課 平台籌備擬9.2起每周一罷