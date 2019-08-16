【逃犯條例】學者：特首欠管治威信應把握時機請辭 (12:33)

反對修訂《逃犯條例》風波不息，中央會否動員解放軍鎮壓示威備受關注，西方多國領袖或政客相繼發聲表達關注及憂慮。香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家樂呼籲特首林鄭月娥把握時機請辭，稱目前的「政治炸彈」若以武力解決絕對是場大災難。
對於美國總統特朗普周四（15日）在Twitter發文，稱不希望看到中國殘暴鎮壓香港示威者 ，建議中國國家主席習近平親自會見香港示威者，陳家樂今早（16日）接受港台節目訪問時認為，特朗普有關建言，與德國總理默克爾呼籲香港通過對話和平解決問題相同，同樣是憂慮中國軍事鎮壓香港。雖然特朗普立場多變，並主要考慮自己個人的政治前途及利益，惟香港始終是亞太區戰略所在，特朗普也不得不發聲。
陳家樂又稱，反對修例引來的風波愈演愈烈非示威者造成，香港的自治、自由、民主、法治受威脅是國際關注的問題，非示威者可促成，建議市民應積極向國際社會客觀地呈現不同的意見，支持並維護香港核心及基礎價值的行動。陳家樂指出，不少市民對政府評分為零，特首林鄭月娥又欠公信力和管治威信，建議她應該把握時機請辭，相信目前該「政治炸彈」若以武力解決絕對是場大災難。
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