【逃犯條例】近萬中學生表態參與罷課　平台籌備擬9.2起每周一罷 (12:01)

相關報道︰學界籌備9月初罷課 教育局：堅決反對

除了近48.9%受訪者表明將參與罷課，另有約兩成同學指將於課後時間加入集會，約三成同學願意在上課時以掛飾等表態。大多受訪者選擇作「校内集會」及「分區公眾集會」，近六成人投票於「9月2日」開展罷課，約四成同學願意作無限期罷課。

香港眾志副主席鄭家朗表示，平台暫時考慮於港島、新界及九龍三區各物色一地點集會，並將就各個罷課集會申請「不反對通知書」。青年反修例關注組常委梁同學表示，民間過去多次舉行和平集會，政府均無回應訴求，所以發動集會冀清楚將學生訴求告訴政府，同學願無限期罷課，反映學生抗爭意志強，但本港學生沒有無限期罷課經驗，所以籌備平台呼籲暫定以每周一罷課，作無限期罷課。

教育局早前指出，政府已表明修訂《逃犯條例》的工作已完全停止，就有組織不顧事實，仍繼續以此理由鼓吹中學生罷課，為寧靜校園帶來政治干擾，認為是極不負責任的行為，強調堅決反對任何形式的罷課。

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