【逃犯條例】「法國蜘蛛俠」徒手攀長江中心掛和平旗幟　盼為港人帶來微笑 (10:37)

今早8時14分，消防接報獲悉有人徒手攀爬中環長江中心，並於高層外牆掛上巨型橫額，消防到場展開安全氣墊戒備。本報記者到達長江中心時，發現長江中心地下有大批手持長鏡的外國傳媒在場拍攝，據了解，徒手攀爬長江中心的是現年57歲、有「法國蜘蛛俠」之稱的著名攀樓專家阿蘭羅伯特（Alain Robert），他徒手爬上長江中心，於近8樓位置掛上一幅印有中國和香港區旗圖案的旗幟，以及另一幅互相握手的橫額，及後他攀上較高樓層返回安全位置，被警方帶走調查。
阿蘭羅伯特為一名國際知名的極限運動員，以徒手攀爬世界各地摩天大廈攻頂聞名，他去年7月曾應邀來港徒手攀爬四季酒店，花僅34分鐘成功攻頂，惟事後因於2011年未經批准到中環恒生銀行總行大廈攻頂，被警方拘捕，最終控方准他自簽1000元守行為1年。
根據阿蘭羅伯特較早前發出的採訪通知，他關注近月香港發生的反對修訂《逃犯條例》風波，認為香港人的憤怒需要發泄的渠道，因此決定爬上長江中心，掛上象徵和平和協商的旗幟，希望為港人帶來微笑。
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