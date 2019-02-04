【逃犯條例】「法國蜘蛛俠」徒手攀長江中心掛和平旗幟　盼為港人帶來微笑 (10:37)

阿蘭羅伯特為一名國際知名的極限運動員，以徒手攀爬世界各地摩天大廈攻頂聞名，他去年7月曾應邀來港徒手攀爬四季酒店，花僅34分鐘成功攻頂，惟事後因於2011年未經批准到中環恒生銀行總行大廈攻頂，被警方拘捕，最終控方准他自簽1000元守行為1年。

根據阿蘭羅伯特較早前發出的採訪通知，他關注近月香港發生的反對修訂《逃犯條例》風波，認為香港人的憤怒需要發泄的渠道，因此決定爬上長江中心，掛上象徵和平和協商的旗幟，希望為港人帶來微笑。

逃犯條例 相關報道：

李嘉誠首發聲：最好的因可成最壞的果

中國駐德大使：解放軍領土內移動很正常 若香港局勢失控中央將接手

特稿：68%人稱警過分用武 四成指示威者 明報民調：同意抗爭須「非暴力」 跌至七成

倘影響經濟 最大責任者 57%人稱港府 8.5%指示威者

43%市民對港府信任度「0」