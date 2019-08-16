【逃犯條例】特朗普：我不想看到中國殘暴鎮壓香港示威者 (10:49)

特朗普周三（14日）首次將香港局勢與中美貿易戰掛鈎。他當時在Twitter發帖文提到「中國當然希望達成協議，讓他們先人道地與香港合作」，其後又在另一帖文表示，「我毫不懷疑如果他想迅速並人道地解決香港問題，他可以做到。見次面？」

美聯社周三亦披露衛星圖指出，鄰近接駁香港的深圳灣口岸的一體育中心於近日已經集結多達500多輛的解放軍軍用運輸車。美國國務院發言人對此表示關注。 美國家安全顧問博爾頓（John Bolton）接受美國之音訪問時，警告中國在回應香港示威活動時勿製造「新」六四天安門事件，否則將犯下大錯。

《紐約時報》編輯委員會（Editorial Board）周四亦發文指出，香港示威者並非中方所指及想讓全球認為的少數親西方麻煩製造者，大部分只是一群非常不希望受到中方進一步高壓統治的年輕人。文章又表示，為防止周二於香港機場爆發的暴力衝突再次發生，特首林鄭月娥和她在北京的頂頭上司必須展現自制，並說服港人至2047年當局不會進一步削弱他們的權利和自由。

文章稱，特朗普亦應與英國和其他同盟國，堅決要求中國尊重香港的特殊地位，並表明若有任何武力鎮壓示威者的行為，必將導致中國遭受嚴厲制裁。

（法新社/路誘社/紐約時報）

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