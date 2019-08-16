【逃犯條例】李嘉誠首發聲：最好的因可成最壞的果 (08:26)

廣告中間寫上反「暴力」大字，上方為「最好的因可成最壞的果」，左右兩旁分邊是「愛自由、愛包容、愛法治」、「愛中國、愛香港、愛自己」；下方寫上「以愛之義，止息怒憤」；下款為「一個香港市民李嘉誠」。

除了上述內容，李嘉誠亦有在個別報章刊登另一款全版廣告，寫上「黃台之瓜，何堪再摘」8個字，下款同樣為一個香港市民李嘉誠。

李嘉誠曾於2016年3月出席長和業績會時說過這8個字。他對於當年大年初一發生的旺角衝突事件，認為所有從政的人要研究到底為何會出現事情，又指香港不同政見的人，不可以繼續做對香港不好的事，無論派別是甚麼，都不應傷害香港，「黃台之瓜，何堪再摘」，意即對香港的傷害不要再增加。

相關典故︰「黃台之瓜」勸武則天勿骨肉相殘

反對修訂《逃犯條例》風波爆發以來，李嘉誠從未公開表態。長和系旗下四大上市公司，長和（0001）、長實（1113）、長建（1038）及電能（0006）則在日前聯合於多份報章登全版廣告，呼籲「停止暴力行為、期盼理性討論、重建和諧社會」，全文僅18個字。

至於李嘉誠長子、長和系主席李澤鉅在5月中舉行的集團股東大會時被問到，修訂《逃犯條例》會否影響香港營商環境，當時他表示：「我哋喺每一個國家都係守法嘅公民，唔係一個逃犯」。

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