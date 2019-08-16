【逃犯條例】李嘉誠首發聲：最好的因可成最壞的果 (08:26)

《逃犯條例》反修訂風波引發政經局勢動盪，香港首富李嘉誠首度發聲，今日（16日）在多份報章刊登頭版廣告，指出「最好的因可成最壞的果」，強調「以愛之義，止息怒憤」。
廣告中間寫上反「暴力」大字，上方為「最好的因可成最壞的果」，左右兩旁分邊是「愛自由、愛包容、愛法治」、「愛中國、愛香港、愛自己」；下方寫上「以愛之義，止息怒憤」；下款為「一個香港市民李嘉誠」。
除了上述內容，李嘉誠亦有在個別報章刊登另一款全版廣告，寫上「黃台之瓜，何堪再摘」8個字，下款同樣為一個香港市民李嘉誠。
李嘉誠曾於2016年3月出席長和業績會時說過這8個字。他對於當年大年初一發生的旺角衝突事件，認為所有從政的人要研究到底為何會出現事情，又指香港不同政見的人，不可以繼續做對香港不好的事，無論派別是甚麼，都不應傷害香港，「黃台之瓜，何堪再摘」，意即對香港的傷害不要再增加。
反對修訂《逃犯條例》風波爆發以來，李嘉誠從未公開表態。長和系旗下四大上市公司，長和（0001）、長實（1113）、長建（1038）及電能（0006）則在日前聯合於多份報章登全版廣告，呼籲「停止暴力行為、期盼理性討論、重建和諧社會」，全文僅18個字。
至於李嘉誠長子、長和系主席李澤鉅在5月中舉行的集團股東大會時被問到，修訂《逃犯條例》會否影響香港營商環境，當時他表示：「我哋喺每一個國家都係守法嘅公民，唔係一個逃犯」。
逃犯條例 相關報道：
特稿：68%人稱警過分用武 四成指示威者 明報民調：同意抗爭須「非暴力」 跌至七成
8‧11女子中彈夜 警認射「10槍以下」布袋彈 稱目標為「攻擊警署的示威者」
民陣周日遊行遭禁 准維園集會 申請首被拒已上訴 料30萬人參加「維園難容納」
特朗普：習倘晤示威者 會有快樂結局 稱欲達貿易協議先人道待港 中方：港事純屬內政
「派糖」191億 大學生未受惠 陳茂波強調無關政治壓力 學者質疑成效
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 李嘉誠 廣告