【逃犯條例】中國駐德大使：解放軍領土內移動很正常　若香港局勢失控中央將接手 (07:51)

中國駐德國大使吳懇昨日（15日）接受德國電視台ZDF訪問時表示，香港示威源於修訂《逃犯條例》，但港府已宣布暫緩修例，示威者卻走向極端和暴力。中國解放軍在自己領土內移動很正常，但如果香港局勢失控，中央政府將接手。
被問到《基本法》保障的言論自由被侵蝕，「一國兩制」似乎不再，香港自治名存實亡，吳懇並不認同，指港人在殖民地時期沒有任何權利，相較之下，香港回歸22年來的發展都很正面，認為「港人享受的民主權利比以前還多」。
對於警方制服示威者時以武力對待，吳懇表示，是因示威者愈來愈暴力，令警察和記者受襲，又強調香港政府的責任是恢復社會秩序，「如果局勢非港府所能掌握，北京的中央政府當然會接手。」
（中央社）
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