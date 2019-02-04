【逃犯條例】中國駐德大使：解放軍領土內移動很正常　若香港局勢失控中央將接手 (07:51)

被問到《基本法》保障的言論自由被侵蝕，「一國兩制」似乎不再，香港自治名存實亡，吳懇並不認同，指港人在殖民地時期沒有任何權利，相較之下，香港回歸22年來的發展都很正面，認為「港人享受的民主權利比以前還多」。

對於警方制服示威者時以武力對待，吳懇表示，是因示威者愈來愈暴力，令警察和記者受襲，又強調香港政府的責任是恢復社會秩序，「如果局勢非港府所能掌握，北京的中央政府當然會接手。」

（中央社）

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