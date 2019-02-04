民建聯晤林鄭提逾百施政報告建議　工聯會遞351建議 (23:54)

政府正就《施政報告》收集意見，特首林鄭月娥今日（15日）先後會見工聯會、民建聯。民建聯主席李慧琼會面後稱，今次反修例風波引發連串示威衝突，清楚可見香港深層次矛盾已大得「爆煲」，認為政府必須改變施政風格、調整公共理財哲學，無論土地房屋、醫療教育等範疇，都須令市民看到政府有破釜沉舟決心，明言政府「必須深切檢討」。她說，過往聽得較多批評指政府不夠貼地，與市民距離甚遠，認為或與市民未感覺到能接觸問責官員有關，明言管治團隊須落區與不同持份者溝通，冀能徹底汲取經驗、改變施政作風。
民建聯就《施政報告》提出逾百項建議，包括重建與社會理性對話平台，「線上線下與社會各界、不同持份者真誠溝通」；成立專職隊伍加強與年輕人溝通，包括主動進入校園解釋政府工作、與青年對話；盡快物色新聞統籌專員，以及按《收回土地條例》賦予的權力徵收發展所需土地、研究把預留予迪士尼樂園作第二期發展的土地改為公營房屋發展，又建議在學校加宣傳國家意識及「一國兩制」對香港的重要，「從培訓教師開始，讓青年人對國家有更正確和客觀的認識」。
工聯會遞交達351項建議，包括帶頭取消非公務員合約僱員及外判制度、考慮以《收回土地條例》收回私人農地發展公營房屋、重置粉嶺高球場以騰出土地建屋，探討「域外填海」以增加土地的可能、重新推出全民綜合退休保障計劃、重新研究三隧分流方案，同時減免過海隧道以外所有政府隧道橋樑收費、就制訂《反蒙面法》推行廣泛研究及公眾諮詢等。
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