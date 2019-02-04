民建聯晤林鄭提逾百施政報告建議　工聯會遞351建議 (23:54)

民建聯就《施政報告》提出逾百項建議，包括重建與社會理性對話平台，「線上線下與社會各界、不同持份者真誠溝通」；成立專職隊伍加強與年輕人溝通，包括主動進入校園解釋政府工作、與青年對話；盡快物色新聞統籌專員，以及按《收回土地條例》賦予的權力徵收發展所需土地、研究把預留予迪士尼樂園作第二期發展的土地改為公營房屋發展，又建議在學校加宣傳國家意識及「一國兩制」對香港的重要，「從培訓教師開始，讓青年人對國家有更正確和客觀的認識」。

工聯會遞交達351項建議，包括帶頭取消非公務員合約僱員及外判制度、考慮以《收回土地條例》收回私人農地發展公營房屋、重置粉嶺高球場以騰出土地建屋，探討「域外填海」以增加土地的可能、重新推出全民綜合退休保障計劃、重新研究三隧分流方案，同時減免過海隧道以外所有政府隧道橋樑收費、就制訂《反蒙面法》推行廣泛研究及公眾諮詢等。

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