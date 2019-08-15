【逃犯條例】團體周六辦「反暴力」集會　民建聯「溫提」勿穿黑衣戴口罩 (23:16)

有反修例示威者日前於機場包圍被指為公安的男子，以及《環球時報》記者付國豪，其間有人遭索帶綑綁雙手，並遭示威者拳打腳踢。廣東社團總會、福建社團聯會等15個社團，今日（15日）聯合召開記者會，以「反暴力，救香港」為主題發表共同聲明。

港澳辦新聞發言人楊光早前稱香港已出現「恐怖主義苗頭」，社團聯署聲明亦形容，「極端暴力分子的惡行已經超越現代文明的底線，甚至呈現恐怖主義苗頭」，對於擾亂社會秩序、妨礙機場正常運作等行為，予以最強烈譴責，並呼籲所有鄉親行動，「與香港各界人士一同抵制違法暴力行動」。聯署形容香港正面臨回歸以來最嚴峻局面，「正經曆（歷）一場關於香港前途命運的生死戰」。

香港北京交流協進會會長施榮懷在記者會上表示，對於機場一役感痛心，他說，有兩批人需要譴責，包括當日行「私刑」者，「絕對要繩之於法」；並不點名斥有議員形容事件是「公民拘捕」，是將犯罪行為合理化。翻查資料，工黨立法會議員張超雄當晚指出，若現場人士看到有人作違法行為，可行使公民拘捕權，但要將涉事者交予警方或機管局處理，其說法遭民建聯葛珮帆批評是試圖合理化示威者行為。張超雄稱只是說一般情況，並非指示威者有權這樣做。

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