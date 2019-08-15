【逃犯條例】團體周六辦「反暴力」集會　民建聯「溫提」勿穿黑衣戴口罩 (23:16)

反修訂《逃犯條例》風波持續，「守護香港大聯盟」再度發起於周六（17日），在金鐘添馬公園舉辦「反暴力，救香港」集會，採訪通知顯示，集會是冀凝聚香港主流民意、反對暴力，以及盡快恢復社會秩序；民建聯則在facebook發帖稱要「拒絕攬炒、齊救香港」，並表示當日集會是下午5時至6時半，「溫馨提示」出席者不穿黑衣、不戴口罩。
有反修例示威者日前於機場包圍被指為公安的男子，以及《環球時報》記者付國豪，其間有人遭索帶綑綁雙手，並遭示威者拳打腳踢。廣東社團總會、福建社團聯會等15個社團，今日（15日）聯合召開記者會，以「反暴力，救香港」為主題發表共同聲明。
港澳辦新聞發言人楊光早前稱香港已出現「恐怖主義苗頭」，社團聯署聲明亦形容，「極端暴力分子的惡行已經超越現代文明的底線，甚至呈現恐怖主義苗頭」，對於擾亂社會秩序、妨礙機場正常運作等行為，予以最強烈譴責，並呼籲所有鄉親行動，「與香港各界人士一同抵制違法暴力行動」。聯署形容香港正面臨回歸以來最嚴峻局面，「正經曆（歷）一場關於香港前途命運的生死戰」。
香港北京交流協進會會長施榮懷在記者會上表示，對於機場一役感痛心，他說，有兩批人需要譴責，包括當日行「私刑」者，「絕對要繩之於法」；並不點名斥有議員形容事件是「公民拘捕」，是將犯罪行為合理化。翻查資料，工黨立法會議員張超雄當晚指出，若現場人士看到有人作違法行為，可行使公民拘捕權，但要將涉事者交予警方或機管局處理，其說法遭民建聯葛珮帆批評是試圖合理化示威者行為。張超雄稱只是說一般情況，並非指示威者有權這樣做。
逃犯條例 相關報道：
倘港府無法控制危及國家安全動亂 基本法委員：人大可頒緊急狀態令
稱示威者「have no stake」屬「誤會」 林鄭：香港你我都有份
8．11警葵芳站太古站用催淚氣 港鐵：已加強抽風「深層清潔」
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 反暴力 恐怖主義 機場 公安 付國豪 福建 公民拘捕 編輯推介