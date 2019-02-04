【逃犯條例．Emilly Online】兩間警署兩種態度　證現場溝通「無特定規範」 (22:34)

反修訂《逃犯條例》風波持續，噚晚（14日）有市民包圍深水埗警署，警署裏面有警員一度以揚聲器叫現場人士「收啦」，又話佢哋「知道自己做嘅嘢同黑社會無分別啦嘛」，深水埗警區指揮官何啟軒今日（15日）喺記者會回應話，警方喺公眾活動中，一向會以不同方式同現場人士溝通，呢啲溝通「無特定規範」點做，係要因應現場情況，包括群眾嘅類型、反應同合作程度，去決定以「合適同可理解嘅語言」溝通。
今日亦有網民上載早前馬鞍山警署警員嘅「現場溝通」片段，就證明咗何sir口中溝通「無特定規範」嘅講法——相對於深水埗警員近乎與示威者對罵嘅「溝通」方式，馬鞍山阿sir就決定以猶如資深傳媒人陳志雲嘅磁性聲線，勸喻示威者離開。
從片段聽到，馬鞍山警署呢位阿sir指出，示威者要為包圍警署等行為負上相關刑責，包括入獄，叫佢哋「睇睇自自己手機加入咗嘅群組，嚟緊呢5年你係咪真係想同呢啲人失去聯絡？」又話如果示威者有參與過非法集結、刑事毁壞以至暴動，可能要面對長達25年監禁：「我哋數返25年前，1994年當時別說4G、5G，3G都未有，互聯網亦都未流行，25年後是一個咩世界？你就係願意為咗今晚嘅一個強出頭，而失去嚟緊25年嘅光陰嗎？我問下你，我問下你。」
馬鞍山阿sir仲話擔心「坐喺平台嘅朋友們」位置唔安全，希望佢哋「落返嚟坐喺安全位置」、更理想就係返屋企，「因為我哋都擔心你嘅安全」；又同喺馬鞍山路集結嘅人講，「立即離開係最佳嘅選擇」，因為當日已有過百個各區示威同「暴動」嘅人被捕，「你想唔想你係下一位？」叫大家唔好以為現場人多就無事，因為大家見到防暴警察到場、爭先恐後逃跑時，「你估隔離個人士仲會唔會記得你？」再次呼籲示威者即刻離開。
深水埗警區指揮官何sir喺記者會話，每次警方喺公眾活動與參加者「現場溝通」之後，都會檢視番溝通內容同表達方式。今次深水埗警署同馬鞍山警署嘅廣播都引起網民熱議，唔知警方「賽後檢討」時，又會唔會用兩間警署警員嘅表現做個對比呢？
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