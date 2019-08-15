【逃犯條例】尖沙嘴拆國旗拋落海案　警拘5男女 (22:38)

【22:38】警方表示，有組織罪案及三合會調查科人員經深入調查，於8月14日及15日在旺角、馬鞍山、深水埗、牛頭角及黃大仙共拘捕五名年齡介乎20至22歲的本地四男一女，涉嫌串謀侮辱國旗，懷疑他們與8月3日下午於尖沙嘴海港城外發生的一宗侮辱國旗案有關。人員在被捕者住所內檢獲涉案電腦、電話及一些衣物作進一步調查。五名被捕者仍被扣查。
【21:58】8月3日「旺角再遊行」當日，部分示威者偏離警方批准的路線，循彌敦道一直走到尖沙嘴，沿途堵路阻塞交通，其間有蒙面黑衣男子在尖沙嘴碼頭附近，把五枝旗杆上的國旗拆下並拋落海。據了解，警方有組織及三合會調查科（O記）今日（15日）拘捕22歲周姓涉案男子，報稱裝修工人。
拆國旗事件引發內地官員、傳媒及香港建制派、政商界連日譴責，前特首、政協副主席梁振英當日更曾表示，會懸紅100萬元，「任何公眾人士向警方提供線索，緝捕今天在天星碼頭將國旗丟入海中的狂徒，一經法庭定罪，可得此賞格」。
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