【逃犯條例】稱示威者「have no stake」屬「誤會」　林鄭：香港你我都有份 (20:35)

特首林鄭月娥上周五(9日)聯同商界,就《逃犯條例》修訂風波見傳媒時,稱示威者在社會「無位置」(have no stake in the society)。她今晚(15日)在facebook稱,有關言論「只係一個誤會」,強調「香港呢個家你同我都『有份』」。