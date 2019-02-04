【逃犯條例】稱示威者「have no stake」屬「誤會」　林鄭：香港你我都有份 (20:35)

特首林鄭月娥上周五（9日）聯同商界，就《逃犯條例》修訂風波見傳媒時，稱示威者在社會「無位置」（have no stake in the society）。她今晚（15日）在facebook稱，有關言論「只係一個誤會」，強調「香港呢個家你同我都『有份』」。
逾350名行政主任（EO）已聯署，表明對林鄭月娥的「廢青論」無法苟同，認為林太是政務主任（AO）出身，理應明瞭每個市民不論階級、身分，都是社會持份者。林鄭月娥在fb表示，她當日說出「no stake in the society」，意思是「除非有好少數嘅人因為覺得自己『無份』而不惜摧毁社會，香港嘅經濟發展對每一位香港人都好重要」。
林太強調「We all have a stake in Hong Kong」，相信每個珍惜香港的人都不忍心見到香港被摧毁，指出目前的難關需要每個市民共同應對，才能讓香港盡快重回正軌。
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