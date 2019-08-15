回應政府派糖　民主黨﹕子彈銀彈不能解政治問題　謝偉銓：忽略中產 (20:22)

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黃碧雲指出，陳茂波推出的措施是模糊社會當前「反送中運動」的焦點，迴避政治問題，政府只靠派錢根本不能解決警黑勾結、警察濫捕，以至香港沒有民主的三大問題。

林卓廷指出，現時香港面對的是政治問題，真正影響商界投資、市民消費的源頭是「送中惡法」。他認為香港必須除三害，包括警察濫權、黑社會肆虐，以及林鄭政府，才可能解決政治問題；財政司長派錢只是一時，不是長遠解決問題的藥方；三害一日不除，政經社會都不會復元。

林卓廷重申，以短期方式派錢是掩耳盜鈴。他表示，陳茂波的措施或多或少令部分市民得益，但過去政府工程超支浪費公帑已達天文數字，因此「回水」是市民長期訴求。現在政府只是「找咗部分數，還有政治債要還」，因此政府應該盡快回應五大訴求。

謝偉銓則表示，香港經濟面對中美貿易戰及連串暴力示威衝突雙重夾擊，全年經濟增長預測調低至0%至1%，各行各業及各階層市民都受影響，對於政府今日宣布推出新一輪紓困措施，他認為是適時及有必要的。但他認為今次公布的紓困措施只集中援助基層及中小企，再一次忽略了中產階層及專業人士。

謝偉銓促請政府在稍後發表的施政報告，同時把薪俸稅及個人入息課稅寬免上限調高，與提高退稅比率的修訂一同進行。他亦促請政府繼續考慮其他支援中產的建議，包括增設子女教育開支及租金開支免稅額、加碼寬免差餉，以及協助具備供款能力、但無力支持巨額首期的首置人士「上車」。

經民聯表示政府的紓緩措施表示歡迎，希望特區政府繼續密切關注本港經濟狀況，切實聆聽市民和業界聲音，進一步「撐企業、保就業、惠民生」。

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