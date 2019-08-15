港聞

【逃犯條例】醫管局籲公眾勿在公院進行請願活動 (19:39)

反修例風暴持續，多間公立醫院醫護人員近日發起集會，昨亦有約30名紅衣人到瑪麗烈醫院急症室對開位置，追趕醫護人員並指罵他們是「漢奸」、「暴徒」等。醫管局今日（15日）呼籲公眾人士避免在公立醫院聚集進行請願活動，以免影響病人安全，並且妨礙醫院運作和緊急服務。

醫管局表示，公立醫院並非舉行公眾集會的合適場地，群眾聚集及滋擾，會影響醫院運作及病人服務。若活動影響醫療服務，甚至影響病人，醫管局定會嚴肅跟進。

醫管局又指出，最近接獲對醫護人員在醫院內舉行集會或在社交媒體聯署的投訴，但理解員工作為香港市民，希望在院內對社會事件表達立場，方便適時返回工作崗位。醫管局亦提醒前線人員要理解公眾對公立醫院的期望和觀感，必須繼續以病人安全和服務為優先的專業守則，不會因為不同立場或背景，令病人誤會公立醫院未能提供一視同仁的服務。

醫管局表示，感謝員工致力令公立醫院服務維持正常，相信公院醫護人員會繼續以專業態度，向病人提供一視同仁的服務。

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