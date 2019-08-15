【逃犯條例】深水埗警開咪叫「收啦」　指揮官：用可理解語言溝通 (17:51)

何啟軒稱，警方在不同公眾活動期間，會透過不同方式與在場人士溝通，這些溝通無特定形式規範，會因應現場情況、包括面對群眾的類型、反應及合作程度，以「合適及可理解的語言」溝通，且每次事後都會檢討溝通方式是否有效及合適。

被問到昨晚在深水埗開咪的警員指控市民是「黑社會」等，表述方式是否服務市民的應有態度、涉事警員是否情緒失控及會否受處分等，何啟軒無正面回應，僅稱警方可證實當時開咪的警員無講粗口，並重申稱警員是以「可理解的語言與現場人士溝通」，警方事後會檢討。

何啟軒指出，早前已留意到網上有人鼓吹，昨晚8時到深水埗警署外進行「激光燒衣街頭活動」，警方昨晚發現警署外高峰期有700人聚集，且有人用「雷射槍」和彈珠攻擊警署及警員，更有人在附近手持磚頭及水喉通，警方警告無效後施放催淚煙，至晚上約10時半完成驅散示威者。

何啟軒稱由於昨晚屬「突發情況」，故無法事先通知居民關窗，但被在場記者指出他前言不對後語，質疑他表明早已留意到網上有人鼓吹昨晚到深水埗警署外，卻無預先通知附近居民及商戶。何啟軒回應時仍堅持情況「突發」，又稱警方向警署外施放催淚彈時，已先在警署廣播，附近居民亦聽到廣播；驅散示威者期間，警方亦一邊推進、一邊用手提揚聲器提醒居民關窗。他強調，由於警員當時「不斷受襲」，故一定會不停推進以盡快驅趕示威者，不可能停留繼續受襲並等居民聽到後才再推進。

除深水埗警署外，大埔及天水圍警署昨晚亦一度遭市民包圍，警方皆進行驅散行動。警察公共關係科高級警司江永祥表示，警方昨行動中共使用35發催淚彈及一發橡膠子彈。

江永祥並指出，警方昨拘捕17人，被捕者年齡介乎15至61歲，分別涉嫌非法集結、非法燃放或致使他人燃放炮竹煙花、串謀侮辱國旗、藏有攻擊性武器、刑事毀壞、藏有工具可作非法用途及意圖縱火等。另外，兩名分別27及28歲的男子涉嫌「以暴力方式阻礙警務人員進入機場」救人，今早在沙田裁裁法院提堂。

警方記者會 相關報道：

警：6‧9至昨日748人被捕 否認遭汽油彈襲擊警員屬跌傷

逃犯條例 相關報道：

深水埗「燒街衣」 警內街射催淚彈驅散

東京都知事小池百合子取消訪港

「光復紅土」遊行警發反對通知書 申請人燒副本斥如宵禁

逾350 EO再聯署促撤例獨立調查 不苟同特首「廢青論」

刑事檢控專員：毋須設獨立檢控委員會

踢途人阻連儂牆撕紙 肉檔東主獲撤控 自簽1000元守行為