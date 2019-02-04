【逃犯條例】警：6‧9至昨日748人被捕　否認遭汽油彈襲擊警員屬跌傷 (17:26)

江永祥稱，留意到有說法指被汽油彈襲擊警員非燒傷而是跌傷，他說要全面否定相關指控，質疑「造謠的人居心何在」。

此外，前晚（13日）一名防暴警察進入機場後，一度因被示威者包圍而拔槍；警方在記者會上播放相關片段，江永祥指出，該警員是為處理攻擊警方防線的示威者而進入機場，其間撞倒一名女子，該警員亦失平衡，當時他將警棍由「強手」右手，轉換到「弱手」左手，顯示他無攻擊意圖。

江永祥亦引述該警員稱，他「嘗試扶起」跌倒女子時，遭大量示威者靠近攻擊，並搶去其警棍及胡椒噴劑，他感到生命受威脅、別無他法下拔槍戒備自衛，示威者之後散開。

被問到在尖沙嘴警署外眼睛受傷的女生，警方表示已去信邀請該女生與警方進行報告，現正等候回覆。但警方已作現場勘查、與相關人士見面和觀看閉路電視及網上片段等行動。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，現時已肯定的事實是，當日6時40分起警署就開始被包圍，示威者的行為愈來愈激烈，有人用煙霧彈和石頭等攻擊警員。另外，亦能肯定7時24分有女子在警署附近的巴士站外正接受救護人員的治療，在女生倒地前，有人對警署作猛烈攻擊。

李桂華指出，6時40分至7時30分期間，並未有任何警員在街上，因為警員已成為攻擊目標，直至7時30才有防暴隊支援。李桂華稱，在尖沙嘴警署被襲擊期間，當時指揮官亦有實施保衛警署的行動，因警署有大量武器，要防止示威者衝進來，以及要停止攻擊行為，警方在個別位置施放催淚彈和布袋彈，目標是攻擊警署的人，當時發射過10枚以內的布袋彈。

他指出，現時仍未能肯定該女生是否被布袋彈所傷、其受傷位置、與暴力分子的距離和傷勢等，希望女生報警，解決未知的事實就會清楚當時的情況。

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