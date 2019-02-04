【逃犯條例】民間記者會：警派「臥底」製造白色恐怖　討論機場集會有助進步 (16:03)

市民今午（15日）舉行第四次民間記者會，對於周二（13日）晚上在機場集會發生的事件，發言人何先生表示，知道示威者間有討論。他認為，有討論及爭論是正常，並可以把過去做得不夠好或有問題的地方，於討論中找出更好解決方法及進步。他不擔心會影響示威者的團結，因大家有共同訴求。
何先生又批評，早前警方派出不必要的「臥底」滲入集會者中，製造大型白色恐怖，令示威者擔心有「鬼」。他指出，機場發生的事件最大的責任在於警方，而現時很難分辨出「內鬼」，「我們在明，他們在暗」，但希望大家不會向白色恐怖低頭。
對於民陣周日（18日）發起遊行，何先生稱，過去民陣發起的遊行一直是「和理非」，若警方仍發出反對通知書，即顯示不反對通知書制度已失效，政府帶頭違反《基本法》，剝削香港人遊行自由。另一發言人周先生稱，過往民陣多次遊行中，均沒有暴力衝突發生，現時網上不少討論都偏向同意以「和理非」態度支持周日民陣遊行。
今次記者會主題為「官警黑亂港禍經濟」。對於政府指示威者令本港經濟下滑、影響民生。周先生稱，早於「反送中」運動前，財政預算案及施政報告已預期經濟將急速下滑，質疑政府現時諉過於抗爭者。他認為，政府應切實回應五大訴求，同時呼籲港人繼續齊上齊落，團結自救。
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