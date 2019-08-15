港聞

【逃犯條例】機場主要通道設水馬　有旅客指措施太遲 (14:53)

機場反修例示威前晚（13日）演變成激烈衝突後，機管局昨日（14日）張貼臨時禁制令，禁止任何人在指定示威區外示威，至昨晚未有驅趕機場內示威者，示威者今日（15日）凌晨逐漸散去。下午12時許，1號客運大樓接機大堂和2號客運大樓均未見有示威者，機管局則加強了進出機場的管制措施，包括設置水馬。

昨晚有示威者計劃留守，希望能令反對修訂《逃犯條例》等宣傳品得以留在接機大堂，讓抵港旅客可接觸得到。《明報》記者現場觀察，今午機場內已不見宣傳品，示威者亦已散去。翻看Telegram相關群組，今晨應有機場職員向留守的示威者表示，天光或會清場，示威者經商討後離開。

機管局昨日起規定持24小時內離港機票者，或持證件的機場員工才可進入，而昨日基本上是使用鐵馬協助人流管制，今日在1號客運大樓離港層落客區、鄰近巴士站出口等主要通道則加設了水馬，每個水馬高度達一個人的身高。

英國旅客Tom前日來港處理商務，今日會飛回倫敦，他有感示威者前日的行為嚇人（intimidating）和具破壞性（destructive）。他認為機場現時的安全措施不錯，惟設置得較慢，「可能是太遲，因示威者已離開機場」。內地旅客李先生認為，機場的管制措施有效阻擋事故發生，「畢竟是為了大部分人的安全」。美國旅客John表示，理解機場的管制措施，但因管制措施，他以往使用的吸煙區可能被封，故要另找地方。

因管制措施，接機者亦需要在外等候，其中鄰近巴士站的出口有不少人正等候從外地回來的親朋好友，其中王小姐今日要替朋友接送14歲的小朋友，她認為措施不太方便，「我接小朋友，他又不懂出，不懂乘的士，現在我都不知怎樣算」。

另一市民葉先生表示，今日要接落機的女朋友，認為管制措施雖不方便，但可以接受，「（示威）始終搞到其他人」，措施可保持機場正常運作。

逃犯條例 相關報道：

機場集會兩男涉襲警 准保釋禁足機場 投訴被警毆打

特朗普稱習近平可人道解決香港問題

美國國務院關注解放軍車深圳集結 籲各方克制

日本對港發一級「危險提醒」

機場頒禁令 示威區暫不批集會

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 機管局 機場 編輯推介

上 / 下一篇新聞