【逃犯條例】機場主要通道設水馬　有旅客指措施太遲 (14:53)

昨晚有示威者計劃留守，希望能令反對修訂《逃犯條例》等宣傳品得以留在接機大堂，讓抵港旅客可接觸得到。《明報》記者現場觀察，今午機場內已不見宣傳品，示威者亦已散去。翻看Telegram相關群組，今晨應有機場職員向留守的示威者表示，天光或會清場，示威者經商討後離開。

機管局昨日起規定持24小時內離港機票者，或持證件的機場員工才可進入，而昨日基本上是使用鐵馬協助人流管制，今日在1號客運大樓離港層落客區、鄰近巴士站出口等主要通道則加設了水馬，每個水馬高度達一個人的身高。

英國旅客Tom前日來港處理商務，今日會飛回倫敦，他有感示威者前日的行為嚇人（intimidating）和具破壞性（destructive）。他認為機場現時的安全措施不錯，惟設置得較慢，「可能是太遲，因示威者已離開機場」。內地旅客李先生認為，機場的管制措施有效阻擋事故發生，「畢竟是為了大部分人的安全」。美國旅客John表示，理解機場的管制措施，但因管制措施，他以往使用的吸煙區可能被封，故要另找地方。

因管制措施，接機者亦需要在外等候，其中鄰近巴士站的出口有不少人正等候從外地回來的親朋好友，其中王小姐今日要替朋友接送14歲的小朋友，她認為措施不太方便，「我接小朋友，他又不懂出，不懂乘的士，現在我都不知怎樣算」。

另一市民葉先生表示，今日要接落機的女朋友，認為管制措施雖不方便，但可以接受，「（示威）始終搞到其他人」，措施可保持機場正常運作。

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