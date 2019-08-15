【逃犯條例】「光復紅土」遊行警發反對通知書　申請人燒副本斥如宵禁 (14:32)

有市民發起周六（17日）舉行「817光復紅土遊行」，惟警方對遊行申請發出反對通知書。土瓜灣南社區主任、遊行申請人李軒朗焚燒反對通知書副本，表達對警方箝制集會自由的不滿。
李軒朗說，警方自6月開始多次禁止及反對修訂《逃犯條例》遊行及集會，明顯是針對訴求內容；他形容警方發出反對通知書如同實行宵禁，對此予以最強烈譴責。他表示，會就此提出上訴，但明言對上訴「完全沒有信心」。
他又說，反修例運動中無大台，他無權呼籲周六有意遊行的市民做什麼，惟提醒市民優先照顧自身安全，「要不受傷、不被捕」。他又提醒警方停止使用不必要武器及濫捕，如周六有任何人命傷亡，警方要負上全責。
李軒朗表示，紅磡及土瓜灣受內地低價團困擾，故有是次光復遊行，冀政府可給予街坊宜居環境。
根據警方的反對通知書，警方以6月以來遊行及集會均釀成衝突，又收到超過1200封反對該遊行集會信件，加上紅磡土瓜灣有頻密人流及車流等，故禁止和反對是次遊行。
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