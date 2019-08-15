【逃犯條例】機場集會兩男涉襲警　准保釋禁足機場　投訴被警毆打 (13:31)

被告彭及鍵（28歲）報稱工程師，被控一項襲警罪，控罪指他於2019年8月13日在香港國際機場一號客運大樓第8層（非禁區）4號區外的路上，襲擊一名執行職責的警員鄧東華。

據悉，當日約晚上11時，一名聲稱被示威者襲擊的人，由救護員護送上救護車往醫院，警方從旁協助開路，遭示威者阻撓及投擲物件。警方截查一名涉投擲雜物的男子，彭及鍵上前拉走該男子，其間涉用左手打警員頭部一次。該警員送院後，右臉頰有觸痛、頭痛、胸口痛。

另一案報稱無業的被告區得福（27歲）今由大律師黃宇逸代表。他被控於相同日子，在赤鱲角香港國際機場一號客運大樓第8層（非禁區）2號區外的路上，襲擊一名執行職責的警長李智健。據悉，區得福涉用「雷射筆」射向警長眼部，其後在他身上找到一「雷射筆」，警長報稱左眼不適。

控方申請押後兩案，以待警方進一步調查，包括檢取閉路電視片段，不反對各被告保釋。裁判官批准押後案件至10月10日再訊，兩人准以1000元保釋、須遵守宵禁令、每周到警署報到、不准離港、不得前往機場一號及二號客運大樓。

彭及鍵代表律師稱，彭及鍵已向警方當值官投訴，他在被捕後在警車上、下車時、下車後走路期間，均被一班人毆打，相信是便衣探員及軍裝警員，而他傷勢不輕，昨日兩次入院檢查。

另外，區得福代表律師透露，區得福被捕後遭受不當對待。據了解，區得福疑被警員毆打，致嘴角、頭部受傷。

逃犯條例 相關報道：

特朗普稱習近平可人道解決香港問題

美國國務院關注解放軍車深圳集結 籲各方克制

日本對港發一級「危險提醒」