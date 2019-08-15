【消委會報告】殯儀服務收費差異大　聘和尚收費較尼姑高 (13:00)

以13個「院出或直出」的殯儀套餐為例，雖同樣標示為最低收費，但當中最高收費達1.5萬元，最低則為7980元，差距接近1倍。而在道教或佛教儀式套餐中，雖然包括的服務項目類同，但法事功德、誦經等無形之物，法師的資歷和派別均會影響收費，若要額外增加負責誦經的人數，聘用和尚的收費又會較尼姑高，相差可達一倍。另外，由學徒或具經驗的師傅擔任堂倌亦會有不同的收費。

消委會促請殯儀行業採取開明態度，增加服務及收費資訊的透明度，清楚標示收費和內容讓消費者能掌握相關資料，作出合適的選擇。

消委會建議，消費者在處理殯葬事宜時，切勿貪方便，隨便將重要文件交予他人，以免在安排殯儀、安放遺體或骨灰時受制於人，增加額外開支；又建議消費者到不同服務商查詢報價，如服務商沒有提供報價單，應自行抄寫相關報價，與家人商討後才作決定，消委會亦建議消費者細心考慮採用的宗教儀式，應考慮經濟能力和需要，才決定聘用主持法事的人數和進行法事的相關用品。

消委會報告：

1款包裝素肉檢出動物基因 3款「奶素」樣本含雞蛋成分（附名單）

七成「鬼口水」硼遷移量過高 長遠影響生殖健康

身後事系列 ：

親人走了 葬禮怎麼辦？

個性化喪禮如何做

最後一程 可以在家度過