【逃犯條例】「紅衣人」辱罵滋擾瑪嘉烈職員涉違法　醫生協會促警執法 (13:33)

香港公共醫療醫生協會今（15日）致函醫管局行政總裁高拔陞，稱周三（14日）接獲瑪嘉烈醫院職員求助，指於醫院傳染病中心外，有多名身穿印有「我支持香港警察，你們可以打我了」的紅衣人，四處挑釁路過的醫護人員，並以粗言穢語辱罵、恐嚇、侮辱、騷擾及包圍職員，其後更企圖衝入醫院。
香港公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟、醫院管理局職工總會，以及香港專職醫療人員及護士協會聯署譴責紅衣人的行為，指其威脅醫護人員人身安全、影響醫院運作、阻塞醫院主要通道、妨礙病人出入及救援工作。根據《醫院管理局附例》的第7(1)(c)或7(1)(d)條，任何人不得在醫院內使用可能令他人厭惡或煩擾的言語，或作出不雅或影響秩序的行為即屬犯罪，聯署要求警方將擾亂秩序的紅衣人繩之於法。
聯署公開信表示，因應近日社會情況，醫護同事們的工作已十分忙碌，同時受到不明人士的粗暴騷擾，工作壓力之大難以想像，呼籲醫管局嚴正處理，盡快公開回應醫護界的訴求，並須確保院內工作環境安全，醫護人員及病人免受騷擾。
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