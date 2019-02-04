【逃犯條例】逾350 EO再聯署促撤例獨立調查　不苟同特首「廢青論」 (12:50)

反修訂《逃犯條例》示威浪潮未止，逾350名行政主任（EO）再度發聯署公開信，表示無法苟同特首「發表令人震驚的『廢青論』（They have no stake in the society）」，認為政務主任（AO）出身的特首，理應明瞭每一位市民也是持份者，不論任何階級、身分，當權者亦不應將其唾棄。聯署者佔EO總人數約十分之一。
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聲明表示，不贊成各方面不同形式的暴力，「就執法一方而言，繼7‧21元朗無差別恐襲的表現後，8‧11警察再於多區濫暴濫捕」，強烈譴責警隊所為。
聲明指出，「解鈴還須繫鈴人，還望特首勿置香港於萬劫不復之地」；要求政府正面回應民間五大訴求，尤其是正式撤回修例，以及成立獨立調查委員會，否則不排除「再次以集會、遊行、按章工作或參與罷工等方式忠誠直諫，以圖挽救香港於水火」。
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