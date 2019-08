【逃犯條例】逾350 EO再聯署促撤例獨立調查　不苟同特首「廢青論」 (12:50)

反修訂《逃犯條例》示威浪潮未止,逾350名行政主任(EO)再度發聯署公開信,表示無法苟同特首「發表令人震驚的『廢青論』(They have no stake in the society)」,認為政務主任(AO)出身的特首,理應明瞭每一位市民也是持份者,不論任何階級、身分,當權者亦不應將其唾棄。聯署者佔EO總人數約十分之一。