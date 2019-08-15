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【消委會報告】高鈉高脂素肉名單一覽 (12:14)

消委會測試35款預先包裝素肉樣本，發現六成、20款素肉樣本屬「高鈉」，包括所有素丸、素火腿、素腸樣本；另有兩款樣本屬「高脂」。

20款高鈉食物樣本（高至低排序）：

‧「川之素食」素蒲燒鰻魚（日式素醬汁）（$25.8）

‧「無肉良品」素熱狗（$46）

‧ 素香魚 製造商：永德素食商有限公司（$66.3）

‧「素味香」天然素火腿（$80）

‧ 素牛丸（蛋素）進口商：旺根有限公司（$28）

‧「齋心」素火腿（雞肉口味）—雞肉素火腿（$44.8）

‧「田園」素貴妃金錢片（$18）

‧「松珍生技」日式燒鰻（內附醬包）（$31）

‧「素之樂」牛肉丸（$46）

‧「齋之味」慕尼黑白腸（$39）

‧「儒慧」養生猴菇燉肉（$61.8）

‧ 素火腿 製造商：精進荳制品公司（$13）

‧「味齊素食」素羊肉（$19.2）

‧「巨昌」素鮑魚（$46.3）

‧「德明素食」素美國香腸（$37.4）

‧「順香」五香素鴨（$11） 

‧「愛家」小麥火腿（$103）

‧ 黑椒新竹貢丸（蛋奶素）出口商：素蒲屋企業有限公司（$26）

‧「Saturday」素魚蛋（$37）

‧「緯紳行」素雞（$12.9）

*高鈉：每100克含超過600毫克鈉

2款高脂食物樣本：

「新月牌」素鴨（迷你裝）（$21.9）

「味齊素食」素羊肉（$19.2）

*高脂：每100克含超過20克總脂肪

消委會報告：

1款包裝素肉檢出動物基因 3款「奶素」樣本含雞蛋成分（附名單）

七成「鬼口水」硼遷移量過高 長遠影響生殖健康

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