【消委會報告】七成「鬼口水」硼遷移量過高　長遠影響生殖健康 (10:47)

在原料中加入硼化合物，可以使「鬼口水」及黏土玩具富有彈性和延展性。一般而言，透過完好的皮膚吸收硼的機會不大。

消委會測試的20款樣本全屬預製玩具，包括17款「鬼口水」及3款黏土樣本。測試發現「GoGoPo」、「Cra Z Art」、「Gutorade」、「Dr. Wacko’s Mad Lab」、「Ivy Sharing Land」、「Mush Seller」、「Snow」、「Barrel-o-Sllme」、「D Slowing」、「Ice Cream」 和 「토핌간힐림여햄」 等12款的硼遷移量都超出相關標準所建議的最高限值（300ppm），遷移量由560ppm至3970ppm，最高是「Barrel-o-Slime」，超出逾12倍。

「鬼口水」外形及氣味與飲品甜品相似，小朋友玩樂時最好由家長或成年人陪伴，亦要小心存放，以免幼童誤食。玩樂前及後亦必須清潔雙手，避免讓「鬼口水」或黏土玩具觸及眼睛、口、鼻及傷口，或邊吃邊玩，亦切勿將「鬼口水」或黏土玩具放在牀上，以免睡覺時與該類玩具長時間接觸。若玩樂過後出現皮膚痕癢及紅腫，應立即停玩。當「鬼口水」或黏土沾滿塵或毛髮時，應立即棄掉。此外，使用過的「鬼口水」或黏土玩具有機會受環境污染，所以每次使用後，應存放於原有包裝盒或密封盒中。

消委會報告：

1款包裝素肉檢出動物基因 3款「奶素」樣本含雞蛋成分（附名單）