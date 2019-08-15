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【逃犯條例】天水圍警署外防暴警拘多人　建制區議員質疑濫捕 (10:45)

反修訂《逃犯條例》風波未息，昨晚（14日）農曆七月十四盂蘭節，大批示威者到天水圍警署外「燒街衣」，至午夜11時許警方清場引發衝突，其間拘捕5人，其餘示威者四散，部分逃進天盛苑，防暴警察逗留約10分鐘全部撤離，市民及後返回警署外繼續聚集。

至凌晨近1時，防暴警再從警署內衝出拘捕3人，警方及後再退回警署。現場大批市民對警方行動感不滿，指警員兩次拘捕行動均誤捕路過的途人。身穿反光衣、在場協助街坊的建制派天水圍區議員周永勤亦指警員濫捕，有兩名街坊剛從巴士落車即被警員拘捕，幸被他及時勸止，附近亦有社工險被拘捕，由街坊勸退。

警方第二次拘捕行動期間，有一名女子於天水圍警署旁邊天盛苑商場內突然暈倒，身體抽搐昏迷不醒，義務急救員見狀，立即為她急救，並跑往天水圍警署向防暴警哀求借用AED（自動體外心臟去纖維性顫動器）救人，一名警署警長帶同5名警員立即帶備AED等急救器材跟隨急救員趕卦現場，其間消防處救護員已到場為事主急救，當時該女子經治理後已回復清醒，由救護車送院治理。據悉，暈倒女事主較早前於深水埗吸入催淚煙後不適，返回天水圍後暈倒。

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