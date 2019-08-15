【逃犯條例】特朗普稱習近平可人道解決香港問題　外交部：純屬中國內政 (19:50)

關於中美高層交往，外交部表示，中美元首一直通過會晤、通話、通信等方式保持溝通。

【11:23】美國總統特朗普周三（14日）在Twitter發文，形容中國希望與美國達成貿易協議，但應先人道對待香港。他又稱，中國國家主席習近平是偉大領導人，獲人民尊重，相信他可以早日人道地解決香港問題，並提出可與習近平舉行個人會面。

默克爾籲對話和平解決

德國總理默克爾呼籲香港通過對話，和平解決近期的動亂。她說，中方軍隊的威脅迫在眉睫，《基本法》保障港人公民權利，在一國兩制原則下，香港擁有比內地更大的自由，呼籲各方在對話框架內尋找解決方案的可能性。

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