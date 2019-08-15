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【逃犯條例】特朗普倡習近平親身見香港示威者 (22:37)

【22:37】特朗普於本港時間周四（15日）晚上約10時再發帖文，建議中國國家主席習近平親自會見香港示威者：「如果習主席能直接及親身與示威者會面，香港的問題會有一個快樂及明亮的結局。」

【19:50】外交部回應特朗普的言論表示，香港事務純屬中國內政，已注意到特朗普總統此前也曾表示，「香港是中國的一部分，他們必須自己解決，不需要建議。」外交部表示，希望美方說到做到。中方對中美經貿磋商的立場一貫和明確，希望美方與中方相向而行，落實兩國元首大阪會晤共識，在平等和相互尊重的基礎上，通過對話磋商，找到彼此都能接受的解決辦法。

關於中美高層交往，外交部表示，中美元首一直通過會晤、通話、通信等方式保持溝通。 

【11:23】美國總統特朗普周三（14日）在Twitter發文，形容中國希望與美國達成貿易協議，但應先人道對待香港。他又稱，中國國家主席習近平是偉大領導人，獲人民尊重，相信他可以早日人道地解決香港問題，並提出可與習近平舉行個人會面。

默克爾籲對話和平解決

德國總理默克爾呼籲香港通過對話，和平解決近期的動亂。她說，中方軍隊的威脅迫在眉睫，《基本法》保障港人公民權利，在一國兩制原則下，香港擁有比內地更大的自由，呼籲各方在對話框架內尋找解決方案的可能性。

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