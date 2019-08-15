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【逃犯條例】曾稱警不可能喬裝　葉劉：當時感錯愕　信警不做違法事 (09:13)

警方承認在《逃犯條例》反修訂示威的驅散行動中派員喬裝「不同人物」，行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀日前接受《明報》訪問時曾稱「這是不可能的事」（相關報道：警疑喬裝示威者拉人 無戴委任證避答身分），她今早（15日）接受港台節目訪問時表示，因她當時感到有點錯愕才有上述一說，但強調警方做法非不合理。

葉劉淑儀解釋，網上流傳太多「誰扮誰」的說法，而她認為警員受過嚴格訓練，不會做違法的事，後來她理解了警方的解釋及現場環境後，「知道他們有必要這樣做」。

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葉劉淑儀又表示，高興見到機場取得臨時禁制令，有助停止機場集會，認為其他公共交通設施，包括港鐵及紅隧也可以申請，斥責網民早前發起的「不合作運動」不應該騷擾上班的人。

她說，看到年輕人很像誤解了自由為何物，她感到很難過，因自由一定要基於秩序及尊重他人的自由，希望他們的教師，特別是通識科教師能好好疏導，也盼望他們能和平散去，令事件降溫，政府毋須使用更嚴厲的法例。

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