【逃犯條例】深水埗警署外示威者再聚集　向警挑釁 (00:05)

【8月14日23:40】警署內廣播的警員與示威者對罵。

【23:30】警方再次在警署內廣播，要求非法集結的示威者立即離開，否則會動用適當武力趕散。警方要求示威者停止使用「雷射槍」照射警員，指這是襲警行為。佔據部分行車線的示威者報以噓聲。

有旅遊巴於欽州街深水埗警署外經過，車頭放有一塊顯示「香港加油」的LED燈牌，示威者紛紛拍手歡呼及舉起拇指，並高呼「香港加油」。

【23:23】大批示威者再次聚集在深水埗警署對面馬路，不斷辱罵警員及用激光筆照射警署。另有市民繼續在該處燒衣。有消防車一度到場，了解燒衣情況後離去。

【22:40】防暴警陸續登上警車離開，現場交通開始通行。

【22:35】警方防線停在元州街，封鎖部分路面，元州街出現車龍，亦有街坊表示要回家，要求警方讓出行人路。

【22:23】警方防線推進到嘉頓位置並舉起黑旗，但前方未見有示威者，街上有巴士及私家車駛過，路旁有街坊圍觀。

有街坊在街上吸入催淚煙不適，大罵警察。

【22:20】有警員與戴着豬嘴面罩的街坊爭執。

【22:17】警方在欽州街西九龍中心外一邊舉黑旗一邊施放催淚煙，惟前方未見有示威者。鴨寮街有人大呼「黑警」，部分警員轉入鴨寮街施放催淚煙，兩旁皆為民居，有未及拉閘的小食檔，員工以毛巾掩口鼻，一臉無奈。

【22:12】有兩三名示威者繼續離遠用激光筆照射，警方再發射催淚煙。

【22:09】警方再度在街上發射催淚煙。

【22:06】有數名防暴警衝上通往西九龍中心的天橋，欲追趕使用激光筆的示威者。

【22:04】警方防線停下，廣播警告遠處零星示威者停止使用激光筆。

【22:03】防暴警一邊推進一邊施放催淚煙，街上煙霧瀰漫。

【22:00】防暴警防線繼續推前，並舉起黑旗和橙旗，路旁有不少街坊看熱鬧。

【21:57】一批防暴警向前推進，另一批則繼續在警署外佈防。

【21:54】警方再施放催淚彈，惟催淚彈落地位置只有汽車，並無示威者。防暴警再次走出警署佈陣。

【21:48】警方在警署內再舉黑旗和橙旗，街上仍有小量示威者以激光筆照射警署。

【21:46】警方在警署內舉橙旗，警告示威者要即時散去，否則會開槍。

【21:44】警方在警署內舉黑旗後，隨即向警署外施放多枚催淚煙。示威者隨即四散，在天橋底燒衣的市民亦即時離開。

【21:25】反修訂《逃犯條例》的風波不絕。周三晚（14日）為農曆七月十四，有網民發起舉行「深水埗激光燒衣積陰德祈福晚會」。一批市民晚上在深水埗警署對面馬路「燒街衣」，其間有人不斷用激光筆照射警署。至晚上8時40分，大批防暴警走出警署，並廣播要求不要再用激光筆照射，先後舉起橙旗及藍旗。

現時防暴警正在欽州街與示威者對峙，不斷廣播要求停止再以激光筆照射。示威者不斷以粗言辱罵警察，情緒激動。至9時15分，部分防暴警開始退回警署內。

警方在警署內廣播，指示威者非法集結，要求散去，否則以武力驅散，或會使用催淚煙。

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