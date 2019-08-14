【逃犯條例．機場集會】中聯辦副主任盧新寧採望受傷《環時》記者 (23:14)

盧新寧代表香港中聯辦向付國豪表示深切慰問，對付國豪面對人身安全受到暴力威脅仍表明「支持香港警察」的勇氣表示崇高敬意。盧新寧表示，付國豪昨晚的表現不僅體現了新聞記者不畏強暴的職業操守，體現一個善良正直的公民樸素的正義感。盧新寧說，昨晚近凌晨零時從電視直播畫面看到付國豪在香港機場被示威者綑綁雙手非法拘押並暴力毆打，當時非常憤怒也非常擔心，中聯辦主任王志民第一時間與特區政府有關部門聯繫協調全力開展緊急救援，直至香港警隊協調救護人員最終救出付國豪。

盧新寧表示，中聯辦強烈譴責極端暴力分子對待普通遊客，甚至新聞記者的恐怖行為，指這種暴力日益升級擴散，完全突破文明社會的底線。

付國豪表示一直特別喜歡香港，看到香港被暴力所傷害，心裏特別難受。他說，知道昨日電視一直在直播，很怕這些極端分子對他的言行傳到內地，造成內地和香港的對立；所以他昨日在現場不停說，「我喜歡香港，我喜歡香港」。他說，希望身體恢復後能盡快再回到香港採訪。

（中聯辦網站）

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