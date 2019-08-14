【非洲豬瘟】豬肉零售價每斤破百元　業界料內地豬中轉站數日內重開 (21:10)

內地豬深圳中轉站發現兩宗疑似非洲豬瘟，業界根據過往經驗，預料中轉倉需停運三四日做清潔工作。食安中心昨日（13日）表示，香港運輸車可直接到供港場取豬，但有活豬代理商指出，香港出車運豬成本高昂，仍在研究是否可行。有兩代人均做活豬業的買手指出，今日（14日）活豬拍賣價每擔約4600元，是50年來的新高，業界預料活豬在供應短缺下價格會繼續上升。
內地活豬代理商、香港農業專區公司總經理鄭嘉成指出，清水河中轉倉驗出兩隻死豬帶非洲豬瘟病毒，根據過往經驗，預料清水河中轉倉需停運三四日清潔，希望今次亦能數日內恢復運作。
清水河中轉倉停運期間，若由香港運輸車直接到供港場取豬，鄭嘉成說「有困難」，主因是內地運輸車每車可載120至160隻豬，香港車則每車只載到40隻，運輸成本高昂，而若由香港車運送，每日最多只可運200至300隻內地豬來港，業界仍在研究是否可行。據了解，兩隻病豬均來自廣東的豬場，而清水河中轉倉方面會在數日內完成清潔重開。
香港豬肉行總商會幹事、上環永成號肉枱負責人黎漢源指出，今日肉商賣活豬予肉枱的批發價達4600元，活豬零售價約每斤100至140元，已較去年同期升約一倍。黎漢源指出，自己和爸爸兩代人均做活豬業，過去50年從未見過豬價這麼貴。他續說，有部分餐飲業已轉用更多冰鮮和急凍豬肉，相信隨活豬價上升，愈來愈多人「捨棄活豬」，鄭嘉成亦預期本港活豬價將不斷升至新高。黎漢源認為，港府未來應為香港開拓更多可供港的內地豬場，穩定供應。
食安中心回應指出，昨日收到內地海關的通知在清水河中轉倉非洲豬瘟主動監測中，發現疑似非洲豬瘟個案，並正開展進一步的溯源調查和確診實驗，今日沒有內地活豬進口本港。港府會與內地有關當局就活豬供應事宜保持緊密聯繫。根據食環署網頁，今日只有751隻本地活豬供應，較去年8月平均每日有4328隻本地和內地活豬供應減少83%。
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