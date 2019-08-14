謝偉銓促特首就修例風波加快檢控　冀檢討港台角色運作 (20:08)

身兼監警會副主席的建制派立法會議員謝偉銓，今日（14日）與另外4名建制派議員馬逢國、陳健波、姚思榮及陳振英，就《施政報告》與特首林鄭月娥會面。謝偉銓向林太提交意見書，其中建議林太責成律政司成立專責小組，「集中及加快處理因修例風波引發的檢控工作」，並檢討新聞處與香港電台的角色和運作，令政府可迅速有效地「了解民情、宣傳政策、澄清誤解和謠言」。
謝偉銓同時提出「重塑安全城市建設」，因應暴力衝突和氣候變化問題，檢討重要政府建築物和基建設施的安全標準、保安措施和應變方案。另外，謝偉銓臚列多項民生紓困措施建議，包括把2018/19年度的利得稅、薪俸稅及個人入息課稅寬免上限，由原定的2萬元提升至3萬元，以及把餘下季度的差餉寬免上限，由每季1500元調高至2500元。
同場出席會面的建制派立法會議員陳健波亦提出多項政治和經濟措施建議。他建議政府設立「政治顧問」職位，廣泛聽取民意，他形容今次反修例風波反映政府未能夠掌握民意方向，現時政治助理的定位不清和職位較低，人選亦往往缺乏政治或公共事務經驗，「根本處理不來政治工作」，故應把職位提升為更高級別的政治顧問，聘用具實際政治或政治公關經驗的專才擔任，專責統籌一切政治相關的工作，包括議會游說、政治分析、民意評估等。
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