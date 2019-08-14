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外國記者會向盧偉聰發公開信：警察不應故意妨礙或阻止採訪 (20:03)

香港外國記者會（FCC）向警務處處長盧偉聰發公開信，對自6月反《逃犯條例》示威開始，警方與傳媒關係日益惡化，以及8月10日至11日多區衝突中的暴力升級表示高度關注，並指警方在8月12日晚於葵芳港鐵站內發射催淚彈的舉動尤其過分。

外國記者會表示，雖然警方透過舉行定期記者會以提高透明度，但他們認為最迫切的問題涉及前線人員的行爲，以及警方在傳媒採訪示威活動時的互動，指記者不應干涉警察工作，同時警察亦不應故意妨礙或阻止記者工作。

聲明中，外國記者會又提出11項建議，包括警員應避免用强光直接照射攝影記者；應假設穿戴明顯標明「Press」或「記者」背心和頭盔的人為記者，而不是偽冒記者；警員應盡量把身分證明放在當眼處，並在需要時出示其委任證；前線警員需保持冷靜，在與傳媒交談時應清晰簡潔提出要求，不要說侮辱和淫穢的話或做出威脅的姿勢；盡快回應市民和記者遭黑社會襲擊的事件，並確保施暴者均被捕；若記者投訴任何警員，須確保調查有效透明；若警員疏忽職守，應受紀律處分，並公開調查結果等。外國記者會再次邀請警方在公開或比較私人的場合下討論以上建議。

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