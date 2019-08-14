【逃犯條例．機場集會】消防處強烈譴責阻撓救援 (19:58)

救護人員在處理其中兩宗個案時，因示威者刻意阻撓、拒絕讓路，結果需要很長時間才能接觸傷者、提供急救護理及將傷者送上救護車。當中一宗較嚴重的個案，救護人員需要3個多小時才能把傷者送上救護車並將其送院。另外，有救護人員在救治和處理傷者過程中，多次受示威者撞擊致傷，亦有示威者搶奪或破壞救援工具及裝備，對救援工作構成重大阻礙。以上行為是社會不能接受的，更令消防處的緊急救援服務受到嚴重影響。消防處對此表示強烈譴責並深表遺憾。

消防處發言人表示，必須強調救護人員提供緊急救護服務爭分奪秒，任何延誤，可令傷病者錯失及時救治的機會，對其生命構成嚴重威脅。消防處本着「救災扶危，為民解困」的精神，在提供緊急救護服務時，絕不區分傷病者的身分及背景。處方呼籲所有人配合救援人員的拯救工作，讓傷病者能獲得迅速及快捷的緊急救護服務。

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