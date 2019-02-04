【逃犯條例】屯醫醫護實名聯署　不滿林鄭漠視民意　心痛市民被警武力鎮壓 (19:39)

聯署聲明又指出，7月21日警察於任由黑社會於元朗西鐵站無差別襲擊、圍毆市民，在市民報案時落閘處理、拒絕執法。過了6天，警察親自闖入元朗西鐵站圍毆市民，知法犯法。至8月11日，警察繼續公然近距離向示威者、市民甚至救護員開槍，並以可致命的瞄準頭部方式開槍，令市民受到不必要的永久傷害，行為令人髮指。 同時，警察公然在葵芳站內的室內環境下施放催淚彈，罔顧室內發放可導致人窒息死亡的危險。同日北角再次發生黑社會襲擊市民及記者，警察不但袖手旁觀，更護送施襲者離開。他們作為保護市民性命健康的醫護人員，看見警察如此傷害香港市民，感到無比憤慨。

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