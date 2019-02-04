【逃犯條例】屯醫醫護實名聯署　不滿林鄭漠視民意　心痛市民被警武力鎮壓 (19:39)

反對《逃犯條例》修訂風波不斷。屯門醫院內科及老人科醫護人員今（14日）發表實名聯署聲明，指出政府無視逾百萬市民遊行反對，堅持推出極具爭議的「送中」條例，引起抗爭運動不斷升溫，但特首林鄭月娥及港府漠視民意，警方又使用過度武力鎮壓驅散，令示威者甚至普通市民受到嚴重傷害，並多次妨礙傷者求醫，作為立志拯救生命的醫護人員，他們感到痛心，但表明秉持醫護人員專業，謹守崗位，對不同立場的病人一律予以施救。他們呼籲林鄭切實回應市民訴求，以行動令香港社會重返穩定，重申政府要回應五大訴求。
聯署聲明又指出，7月21日警察於任由黑社會於元朗西鐵站無差別襲擊、圍毆市民，在市民報案時落閘處理、拒絕執法。過了6天，警察親自闖入元朗西鐵站圍毆市民，知法犯法。至8月11日，警察繼續公然近距離向示威者、市民甚至救護員開槍，並以可致命的瞄準頭部方式開槍，令市民受到不必要的永久傷害，行為令人髮指。 同時，警察公然在葵芳站內的室內環境下施放催淚彈，罔顧室內發放可導致人窒息死亡的危險。同日北角再次發生黑社會襲擊市民及記者，警察不但袖手旁觀，更護送施襲者離開。他們作為保護市民性命健康的醫護人員，看見警察如此傷害香港市民，感到無比憤慨。
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