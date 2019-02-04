【逃犯條例．機場集會】警員佐級協會主席：強烈譴責暴徒對警施襲　讚揚警拔槍專業果敢 (19:31)

林志偉於信中指出，昨日（13日）是香港黑暗的一天，全香港市民見證香港暴徒如何以不人道手法對付無辜市民和旅客，亦讓全世界親睹這顆東方之珠如何被暴力打碎。

他批評，機場被大批暴徒佔領，令大部分航班取消，經濟損失難以估計，暴徒更四處搜捕他們認為是「可疑人士」作非人道毆打等，並向傳媒公開其所有個人資料及整個凌辱經過，「聞者心酸，暴力令人齒冷」。

他讚揚，昨夜有警員在生命受嚴重威脅下拔槍示警，做法專業、果敢，及時制止了更嚴重暴力的傷人案件發生，員佐級協會對此予以肯定，並對施襲暴徒予以強烈譴責。

他亦讚揚，前線警員和《環球時報》記者在暴力面前毫無懼色，該記者即使面對凌辱，仍然坦然道出立場，這種慷慨就義之情操，與暴徒們相比，顯得格外高貴，充分顯現中國人維持民族團結的堅定意志。

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