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【逃犯條例．機場集會】旅客不滿被取消航班晚上突起飛　林天福指機場資訊顯示有差距 (19:02)

反修訂《逃犯條例》爭議持續，連續多日有示威者在香港國際機場發起集會。有旅客發現昨日（13日）下午知悉已暫停登機櫃位服務，根據機管局資訊，其航班亦已被取消，旅客因此離開機場，但至晚上透過手機程式發現，以為已取消的航班卻突然已起飛。機管局行政總裁林天福今（14日）解釋，昨日原意希望乘客不要再前往機場，但由於已有乘客在禁區預備登機，所以相關航班繼續起飛，加上機場航班資訊版未能顯示所有資訊，有時間上的差距，他對受影響旅客表示歉意，若旅客希望索償可向機管局查詢。他又稱，現時不鼓勵市民前往機場接機。

政府今日下午舉行跨部門記者會。林天福表示，過往機管局對示威集會持包容態度，但過去兩日情況惡化並演變成暴力情況，示威者不但堵塞客運大樓，更阻礙旅客進出，由上周五（9日）起有近1000班航班取消，單是昨日有421班航班取消，旅客處理量跌四成，局方遂向法庭庭申請臨時禁制令。林天福又稱，日後示威者需要在獲得警方不反對通知書及機管局同意後，才可在指定範圍示威，而在往後一段日子，他說沒有打算批准在機場內舉行任何形式集會。

運輸及房屋局長陳帆強烈譴責昨晚在機場發生的暴力行為，稱已超出和平集會的底線，警方會嚴正追究，他對受傷的旅客表示歉意，希望他們早日痊癒。商務及經濟發展局長邱騰華表示，有酒店業人士反映，部分酒店生意已錄得雙位數跌幅，個別達到三至五成。

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