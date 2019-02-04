【逃犯條例．機場集會】旅客不滿被取消航班晚上突起飛　林天福指機場資訊顯示有差距 (19:02)

政府今日下午舉行跨部門記者會。林天福表示，過往機管局對示威集會持包容態度，但過去兩日情況惡化並演變成暴力情況，示威者不但堵塞客運大樓，更阻礙旅客進出，由上周五（9日）起有近1000班航班取消，單是昨日有421班航班取消，旅客處理量跌四成，局方遂向法庭庭申請臨時禁制令。林天福又稱，日後示威者需要在獲得警方不反對通知書及機管局同意後，才可在指定範圍示威，而在往後一段日子，他說沒有打算批准在機場內舉行任何形式集會。

運輸及房屋局長陳帆強烈譴責昨晚在機場發生的暴力行為，稱已超出和平集會的底線，警方會嚴正追究，他對受傷的旅客表示歉意，希望他們早日痊癒。商務及經濟發展局長邱騰華表示，有酒店業人士反映，部分酒店生意已錄得雙位數跌幅，個別達到三至五成。

逃犯條例 機場集會 相關報道：

機場衝突6傷者全部已出院

旅發局廠商會譴責示威者癱瘓機場 斥破壞香港國際形象

國泰讉責示威者阻撓旅客 支持警隊嚴正執法

機場保安加強 檢查旅客證件 鐵馬管制人流

政府警方嚴厲譴責暴力 5男被捕

有警員遮面無編號 警：屬機場特警非速龍小隊

《環時》總編稱被綁記者安全沒嚴重傷害 記協籲清楚展示記者證